Il fait une annonce improbable, Cristiano Ronaldo dégoupille

Alors que Cristiano Ronaldo a remporté cinq Ballon d’Or au cours de sa carrière, qui n’est pas encore terminée, Fabio Paim estime que l’un d’eux pourrait lui revenir. Cet ancien grand espoir du football portugais, formé au Sporting Portugal, pense qu’il aurait pu avoir une carrière encore plus glorieuse que celle de son compatriote, ce qui a plutôt surpris l’attaquant d’Al-Nassr.

« Cristiano Ronaldo devrait me donner un de ses Ballons d’Or . » Le moins que l’on puisse dire est que Fabio Paim a une grande estime de lui-même. Invité dans le podcast Sem Remorsos , l’ancien joueur formé au Sporting Portugal et considéré pendant un temps comme un grand espoir du football portugais est revenu sur sa carrière qui n’aura finalement pas pris la tournure qu’il espérait.

«Je ne suis pas arrivé là où j’aurais pu être»

« Je suis allé au Sporting à l’âge de sept ans, j’y ai été élevé. J’y ai grandi. C’étaient des années glorieuses pendant lesquelles j’ai gagné tout ce que je pouvais. Je ne suis pas arrivé là où j’aurais pu être, mais j’ai marqué une génération. Si les gens ne m’oublient pas, c’est parce que je les ai marqués », a déclaré Fabio Paim. D’après lui, il aurait pu atteindre le niveau de Cristiano Ronaldo et de Lionel Messi. Le Portugais devrait même lui offrir un de ses cinq Ballon d’Or.

«Si j’avais la moitié du mental de Cristiano, ce ne serait pas lui et Messi»