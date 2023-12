Mercato - PSG : Le Real Madrid a grillé son joker pour Mbappé ?

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé est le rêve de Florentino Pérez sur le marché des transferts depuis son éclosion à l’AS Monaco en 2017. Alors que tout semblait être en bonne voie pour que le Français signe au Real Madrid, son transfert est tombé à l’eau et s’est concrétisé au PSG. Le géant espagnol serait tout sauf étranger à cette tournure des évènements. Explications.

Les semaines passent et la résolution du feuilleton Kylian Mbappé ne semble pas être proche. De quoi permettre au Real Madrid de passer à l’action en coulisses en fixant une date butoir au clan Mbappé pour le 15 janvier 2024 pour une réponse définitive à l’offre contractuelle dont l’envoi serait programmée pour le 1er janvier prochain à en croire les informations divulguées par As .

Deadline pour le 15 janvier fixée pour Mbappé au Real Madrid ?

A en croire le quotidien espagnol, le Real Madrid prendrait la décision de définitivement tourner la page Kylian Mbappé en cas d’un nouvel échec après ceux de 2017, de 2021 et de 2022. En parallèle, les hauts représentants madrilènes sembleraient vouloir assurer leurs arrières avec le joker Erling Braut Haaland. AS souligne d’ailleurs que le Norvégien ne dirait pas un non catégorique au Real Madrid au vu de son attirance pour l’Espagne et du fait qu’il pourrait rejouer aux côtés de Jude Bellingham comme au Borussia Dortmund.

Le Real Madrid paierait sa décision de 2017 ?