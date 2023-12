Mercato : Le boss de l'ASSE justifie le changement d'entraîneur

Amadou Diawara

Ce mardi soir, Jean-François Soucasse a annoncé la mise à l'écart de l'entraineur Laurent Batlles. En effet, la direction de l'ASSE a décidé de se séparer de son entraineur après la défaite face à l'EA Guingamp. Dans le même temps, le président exécutif des Verts a expliqué son choix vis-à-vis de Laurent Batlles et s'est prononcé sur sa succession.

Après la défaite de l'ASSE face à l'En Avant Guingamp ce mardi soir, Jean-François Soucasse s'est présenté devant la presse pour annoncer la mise à l'écart de Laurent Batlles.

Battles est mis à l'écart par l'ASSE

« Il y a une situation qui est difficile pour notre club. Malheureusement nous avons fait un constat qu’en l’état, on allait avoir beaucoup de mal à atteindre nos objectifs indépendamment de l’investissement sans faille de Laurent (Batlles), de son amour du club, de sa volonté viscérale de réussir cette mission. Mais aujourd’hui on doit se projeter vers l’objectif qui est le nôtre. Pour ces raisons-là, on a considéré qu’il fallait une nouvelle mobilisation autour d’une nouvelle dynamique » , a déclaré Jean-François Soucasse, président exécutif de l'ASSE, dans des propos rapportés par RMC Sport.

«Il n'y avait pas de recherche anticipée»