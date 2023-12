Mercato : L’OL prépare du lourd pour 50M€ !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

John Textor, le nouveau propriétaire de l'OL, est enfin fixé sur son sort pour le mercato hivernal ! Suite à son passage devant la DNCG, l'homme d'affaires américain a appris que son équipe serait en capacité financière de recruter lors du prochain mercato hivernal, après un budget estimé à 50M€ à cet effet.

En grande difficulté sportive depuis le début de la saison et actuelle lanterne rouge de Ligue 1, l'OL a en plus été contraint de faire face à des problèmes financiers ces derniers mois et à un recrutement particulièrement limité et encadré lors du dernier mercato estival, qui n'est pas étranger à la situation actuelle en championnat. Mais la situation est enfin apaisée pour le club de John Textor, comme en témoigne ce communiqué officiel diffusé de l'OL mardi soir et qui concerne le passage devant la DNCG.

L'OL autorisé à recruter en janvier

« En validant le nouveau budget revu à la hausse qui lui a été présenté par l’Olympique Lyonnnais et en lui demandant simplement de le respecter, la DNCG permet au club de se présenter dans une situation favorable avant le mercato d’hiver de façon à pouvoir consolider son équipe par l’acquisition de nouveaux joueurs. Dans ce contexte de transformation du club, l’Olympique Lyonnais accueille positivement la décision du régulateur financier et se réjouit de perpétuer sa relation de confiance avec la DNCG », explique ce communiqué de l'OL, qui indique donc très clairement que les Gones seront en capacité financière de recruter lors du mercato hivernal. Mais à quelle hauteur ?

50M€ de budget pour l'OL ?