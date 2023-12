PSG : Une star prête à faire capoter le transfert de Mbappé ?

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé demeure la piste prioritaire du Real Madrid pour l’été 2024 malgré les échecs répétés du club espagnol avec le meilleur buteur de l’histoire du PSG par le passé. Afin de parer à toute éventualité, le Real Madrid se préparerait à lancer une offensive pour Erling Braut Haaland. Le buteur de Manchester City serait d’ailleurs plutôt emballé par cette option. Explications.

Erling Braut Haaland a réalisé la saison parfaite avec Manchester City lors de l’exercice précédant en signant un triplé historique et plus effectué en Angleterre depuis Manchester United en 1999 : la Premier League, la FA Cup ainsi que la Ligue des champions. Chez les Skyblues , Haaland a eu un impact instantané, de quoi permettre au Real Madrid de nourrir des regrets ?

Le Real Madrid active son plan B !

Pour rappel, avant que Manchester City annonce la signature d’Erling Braut Haaland au printemps 2022, il était question d’une éventuelle venue de l’international norvégien au Real Madrid. Néanmoins, elle ne s’était pas concrétisée alors que le feuilleton Kylian Mbappé battait son plein à l’époque avant que ce dernier prolonge au PSG. AS explique que le club merengue n’aurait pas oublié Haaland et ferait même de lui l’alternative principale au dossier Mbappé pour 2024.

Haaland prêt à dire oui au Real Madrid ?