Mercato : L'ASSE fait une grande annonce

Amadou Diawara

Après la défaite face à l'En Avant Guingamp, la direction de l'ASSE a décidé de mettre à l'écart Laurent Batlles. En effet, Jean-François Soucasse, président exécutif des Verts, a annoncé la nouvelle ce mardi soir devant la presse. Pour assurer l'intérim en attendant de trouver un nouvel entraineur, Laurent Huard a été choisi par les Stéphanois.

La défaite de l'ASSE contre l'EA Guingamp aura été celle de trop pour Laurent Batlles. En effet, les Verts ont décidé de mettre leur entraineur à l'écart après le revers de ce mardi soir (1-3).

Batlles est mis à pied par l'ASSE

Ce mardi soir face à l'En Avant Guingamp, l'ASSE a essuyé sa septième défaite en Ligue 2. Résultat, les Verts sont actuellement huitièmes en championnat. Ce qui a été fatal à Laurent Batlles. En effet, après avoir discuté avec son entraineur, la direction de l'ASSE a annoncé sa mise à l'écart une heure et demi après le coup de sifflet final de la rencontre.

«On a considéré qu’il fallait une nouvelle mobilisation»