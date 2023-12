Il quitte le PSG, Mbappé impliqué ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Considéré pendant longtemps comme l'un des plus sérieux espoirs du centre de formation, Odsonne Edouard n'est pas parvenu à s'imposer en équipe première, en raison notamment de la concurrence de plusieurs stars comme Neymar ou encore Kylian Mbappé. Barré, l'attaquant avait pris la décision de quitter le PSG. Aujourd'hui à Crystal Palace, il est revenu sur ce choix.

En 2016, à seulement 18 ans, Odsonne Edouard prenait la décision de quitter le PSG, mais seulement sous la forme d'un prêt. Alors en manque de temps de jeu au sein de la capitale, le joueur avait accepté la proposition de Toulouse. Il y restera un an. Lors d'un entretien accordé à Foot Mercato ce mardi, Edouard ne regrette pas cette décision.

En pleine galère au PSG, il reçoit un avertissement de l’étranger https://t.co/VfDgIHSB82 pic.twitter.com/H9lqandJts — le10sport (@le10sport) December 5, 2023

Edouard justifie son départ à Toulouse

« C’était un choix personnel. J’avais fait le tour en équipe de jeunes, j’avais marqué beaucoup de buts, j’avais fait beaucoup de choses. Je ne voulais plus jouer avec les jeunes et je savais bien que ça serait difficile d’avoir du temps de jeu avec les pros. Je voulais vraiment découvrir le monde professionnel et le TFC est venu toquer à la porte et j’ai profité de l’opportunité » a confié l'attaquant. Il espérait alors obtenir sa chance en équipe première. Oui mais voilà, ses concurrents se nomment Neymar et Kylian Mbappé. Difficile donc pour le jeune titi de se frayer une place dans l'attaque parisienne.

« A Paris, c’était compliqué »