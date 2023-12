L'OM boucle son transfert, il refuse des offres XXL

Thibault Morlain

Parti de l'OM à l'été 2015, Dimitri Payet avait alors rejoint West Ham. Mais il ne sera toutefois resté qu'un an et demi en Angleterre. En janvier 2017, le Français clame son envie de quitter les Hammers. Payet revient alors à l'OM, un transfert pour lequel il a visiblement fait de gros sacrifices financiers.

Désormais à Vasco de Gama, au Brésil, Dimitri Payet a préféré ce challenge à l'argent alors qu'il aurait pu rejoindre l'Arabie Saoudite ou d'autres destinations où on lui offrait plus. Mais pour l'ancien joueur de l'OM, l'aspect financier n'est pas le plus important. Et pour justifier ses propos, Payet a rappelé pour La Provence les coulisses de son retour à Marseille en 2017.

«Catégorique», Payet a fait un choix fort après l'OM https://t.co/6bt6xmDet7 pic.twitter.com/grbOozDMkl — le10sport (@le10sport) December 5, 2023

« J'avais des propositions de Chine impossibles à refuser »

En janvier 2017, Dimitri Payet avait alors quitté West Ham pour retrouver l'OM. A l'époque, il avait pourtant la possibilité de filer en Chine, où il aurait pu encaisser un gros chèque. « Si j'avais dû faire un choix pour de l'argent, je l'aurais fait avant ; dès que j'ai dit que je voulais quitter West Ham, j'avais des propositions de Chine impossibles à refuser ».

Pas une question d'argent pour Payet