OM : Payet enrage encore après son départ

Thibault Morlain

A 36 ans, Dimitri Payet imaginait certainement finir sa carrière à l'OM. Cela ne s'est pas passé comme prévu. En effet, alors qu'il avait pourtant encore un an de contrat, le Réunionnais a été poussé vers la sortie par Pablo Longoria et la direction olympienne qui ne comptaient plus sur lui. Depuis, Payet a rebondi du côté du Brésil, où il tente tant que que mal de digérer son départ de l'OM. Mais ce n'est pas facile...

Passé de titulaire à remplaçant avec le changement d'entraîneur à l'OM et l'arrivée d'Igor Tudor, Dimitri Payet n'a ensuite plus été dans les plans du club phocéen. En effet, alors que Marcelino avait posé ses valises à Marseille durant l'été, l'ex-numéro 10 olympien a été prié de s'en aller. Si Payet avait encore un an de contrat, un accord a été trouvé pour le rompre. Un déchirement pour celui qui a passé de longues années à l'OM, qui a d'ailleurs finit en larmes au moment de faire ses adieux.

OM : Gattuso viré ? Il lâche une révélation https://t.co/XaLstUXhi5 pic.twitter.com/zA1zFZYhzP — le10sport (@le10sport) December 5, 2023

« La cicatrice ne se refermera jamais »

Ce mardi, dans un long entretien accordé à La Provence , Dimitri Payet a de nouveau évoqué son départ de l'OM. Et compte tenu des circonstances de celui-ci, l'international français l'a encore en travers de la gorge : « Est-ce que mon départ a été dur à accepter ? Oui. Ce n'était pas prévu, la rupture a été assez brutale. Ç'a été compliqué un bon moment. La cicatrice s'est-elle refermée en arrivant ici ? La cicatrice ne se refermera jamais. On va dire que mon arrivée ici a entamé la guérison, mais la cicatrice restera ouverte ».

« Je ne me voyais pas faire une guerre ou aller au clash »