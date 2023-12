PSG - Real Madrid : Une star prête à doubler Mbappé ?

Axel Cornic

Lié au Real Madrid depuis des années, Kylian Mbappé pourrait finalement poser ses valises dans la capitale espagnole, puisque le contrat qui le lie au Paris Saint-Germain se termine dans seulement quelques mois. Mais une autre star planétaire semble lorgner le club madrilène, où il n’y a plus vraiment de numéro 9 depuis le départ de Karim Benzema.

Véritable légende de ce qui est considéré comme le plus grand club au monde, Karim Benzema n’a pas été remplacé. Le Real Madrid a en effet décidé de faire confiance à Joselu, mais de l’autre côté des Pyrénées on réclame déjà l’arrivée d’une grande star à la pointe de l’attaque.

Mercato - PSG : Luis Enrique a identifié sa recrue hivernale ! https://t.co/WadxF8ZwMc pic.twitter.com/VNBTG9U6RP — le10sport (@le10sport) December 4, 2023

Mbappé n’est pas un 9

Tout le monde pensait que Kylian Mbappé pouvait être cet homme, mais plus le temps passe et plus il semble s’éloigner de l’axe de l’attaque pour son habituel poste sur le côté gauche. D’ailleurs, de plus en plus de médias annoncent que ce détail pourrait être fatal à la star du PSG.

Haaland à Madrid pour gagner le Ballon d’Or ?