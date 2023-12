Mercato : Le PSG a recruté «un grand footballeur» pour 0€

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Dimanche, sur la pelouse du Havre, Arnau Tenas a disputé son premier match professionnel avec le PSG, lui qui a été recruté libre en provenance du FC Barcelone lors du dernier mercato estival. Et son ancien formateur au sein du club catalan ne tarit pas d'éloges au sujet du gardien espagnol de 22 ans, qu'il considère comme un élément très prometteur.

Méconnu du grand public au moment de sa signature libre au PSG l'été dernier alors qu'il était arrivé au terme de son contrat avec le FC Barcelone, Arnau Tenas (22 ans) fait pourtant beaucoup parler de lui depuis quelques jours. En effet, profitant de l'expulsion de Gianluigi Donnarumma dimanche au Havre, le jeune gardien espagnol a fait ses grands débuts en professionnel et s'est illustré en réalisant pas moins de sept arrêts décisifs, qui ont permis au PSG de ramener les 3 points de Normandie.

Ce crack va snober le PSG ? https://t.co/zIjaaRKnwN pic.twitter.com/obwEm8Hoqz — le10sport (@le10sport) December 5, 2023

« Le costume ne sera pas trop grand pour lui »

Et même s'il doit affronter une concurrence féroce au PSG avec Donnarumma et Keylor Navas, Tenas aura son mot à dire selon Aureli Altimira, son ancien formateur au Barça : « Je suis convaincu que s'il joue et qu'il a de la continuité, et ce sera difficile évidemment car il a comme concurrents de très grands gardiens internationaux, mais s'il doit jouer, le costume ne sera pas trop grand pour lui. En plus, l'entraîneur du PSG aime les gardiens dans le style d'Arnau qui peuvent jouer avec les pieds. Que les amoureux du PSG ne s'inquiètent pas, Arnau va affronter ce défi sans aucune difficulté » , indique Altimira dans un entretien accordé à RMC Sport .

« Il sera un grand footballeur »