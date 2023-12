Cette recrue surprise signe au PSG, il est dégouté

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, Arnau Tenas a quitté le FC Barcelone pour s'engager librement et gratuitement en faveur du PSG. Interrogé sur ce transfert, Aureli Altimira a fait part de son immense déception. En effet, l'ancien formateur d'Arnau Tenas aurait aimé le voir s'imposer en équipe première du Barça.

En fin de contrat le 30 juin 2023 avec le FC Barcelone, Arnau Tenas a fait ses valises et s'est envolé vers Paris. En effet, le gardien de 22 ans a signé librement et gratuitement en faveur du PSG. Un choix que regrette Aureli Altimira.

Altimira voulait voir Tenas percer au FC Barcelone

Lors d'un entretien accordé à RMC Sport , Aureli Altimira a reconnu qu'il aurait préféré voir Arnau Tenas rester au FC Barcelone, et ce, pour qu'il s'impose en équipe première blaugrana. « C'est une déception pour vous de le voir jouer avec le maillot du PSG, et pas du FC Barcelone ? Bien sûr, le but des formateurs du Barça c'est que tous les jeunes que nous avons puissent percer en équipe première. Mais on sait que c'est difficile, que tous ne peuvent pas jouer » , a confié l'ancien formateur d'Arnau Tenas au Barça, avant d'en rajouter une couche.

«Arnau avait le niveau pour rejoindre l'équipe première»