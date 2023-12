Mauvaise nouvelle au PSG, Luis Enrique va tenter un coup

Alexis Brunet

Le PSG fait face à de nombreuses blessures au milieu de terrain. Le club de la capitale a déjà perdu Warren Zaïre-Emery il y a quelques semaines, et il a aussi perdu Fabian Ruiz dernièrement. Luis Enrique est bien embarrassé, car il doit aligner une équipe compétitive face au Borussia Dortmund, dans le but de se qualifier. Le coach parisien pourrait alors être tenté de faire remonter Marquinhos au milieu de terrain, afin de pallier ces absences.

Le PSG a réalisé un gros mercato cet été. De nombreux joueurs sont arrivés à Paris, plus d'une dizaine, et à tous les postes. Mais quelques mois plus tard le club de la capitale fait face à un problème concernant son milieu de terrain.

Zaïre-Emery et Ruiz sont blessés

Les dirigeants du PSG le savaient, après le mercato estival, le milieu de terrain n'était pas le secteur le plus complet de l'effectif parisien. Luis Enrique n'avait pas pléthore de solutions, et les blessures de Warren Zaïre-Emery et Fabian Ruiz n'ont pas arrangé la donne. Cela tombe mal, car les deux joueurs seront absents pour le dernier match de Ligue des champions face au Borussia Dortmund.

Mercato : Le plan du PSG est dévoilé pour cet hiver ! https://t.co/oJeXf05nB6 pic.twitter.com/0KQsZrFGvY — le10sport (@le10sport) December 5, 2023

Luis Enrique pourrait titulariser Marquinhos au milieu