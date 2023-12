Frayeur au PSG, il donne de ses nouvelles

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Touché à l’épaule droite contre Le Havre (2-0), Fabian Ruiz a été transporté à l’hôpital dimanche à la suite d’un malaise survenu après sa sortie des terrains. S’il ne souffre pas de fracture, l’Espagnol manquera toutefois le choc face au Borussia Dortmund et a donné de ses nouvelles sur les réseaux sociaux.

C’est une très mauvaise nouvelle pour Luis Enrique en vue du match décisif de Ligue des champions contre le Borussia Dortmund. Touché à l’épaule droite face au Havre dimanche, Fabian Ruiz ne pourra pas tenir sa place en Allemagne le 13 décembre prochain en raison d’une luxation, et ce malgré l’absence de fracture selon les informations divulguées par Le Parisien . Fabian Ruiz avait été transporté à l’hôpital après sa sortie des terrains dimanche, puis son malaise. Sur Instagram , l’Espagnol a donné de ses nouvelles.

PSG : Une très mauvaise nouvelle tombe pour Luis Enrique https://t.co/OE8oXyXnio pic.twitter.com/q3nuHHV40N — le10sport (@le10sport) December 4, 2023

« Je me sens bien, un peu endolori »

« Merci à tous pour vos messages. Je me sens bien, un peu endolori, mais je me repose déjà à la maison. J'ai hâte d'être de retour le plus tôt possible », a réagi Fabian Ruiz. Pour Luis Enrique, c’est un coup dur qui s'ajoute à l’absence également sur blessure de Warren Zaïre-Emery, touché à la cheville droite. D'autant que l’ancien du Napoli enchaînait les prestations convaincantes ces dernières semaines.

« Nous avons besoin de lui au milieu du terrain »