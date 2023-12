C'est l'hécatombe au PSG, le clan Mbappé peut en profiter

Amadou Diawara

Privé de Warren Zaïre-Emery et de Fabian Ruiz, Luis Enrique n'a plus que Vitinha et Manuel Ugarte comme milieux de terrain évoluant régulièrement depuis le début de la saison. Ayant annoncé qu'Ethan Mbappé était le futur du PSG, le coach espagnol pourrait lui faire confiance plus tôt que prévu.

Victime d'une entorse de la cheville lors du dernier rassemblement de l'équipe de France, Warren Zaïre-Emery ne devrait pas reprendre la compétition avant le début de l'année 2024. Malheureusement pour le PSG, il a perdu un autre milieu de terrain ce dimanche après-midi. Victime d'une luxation de l'épaule face au Havre, comme annoncé par le club de la capitale sur son site officiel, Fabian Ruiz pourrait ne pas rejouer en 2023 d'après RMC Sport.

Ethan Mbappé lancé après la blessure de Ruiz ?

L'effectif du PSG est donc réduit au milieu de terrain. En effet, Luis Enrique n'a plus que deux joueurs habituellement utilisés dans le duo de son entrejeu : Vitinha et Manuel Ugarte. En plus de ces deux éléments importants de son effectif, le technicien du PSG dispose d'autres possibilités à ce poste. D'abord, Luis Enrique peut compter sur le milieu offensif polyvalent Kang-In Lee. Ensuite, l'ancien du FC Barcelone peut tenter de miser sur Carlos Soler, qui est surtout utilisé en tant que latéral cette saison. Formé en tant que milieu relayeur, Cher Ndour est également une option, mais il peine à emmagasiner du temps de jeu depuis sa signature au PSG l'été dernier. Enfin, Luis Enrique peut décider de lancer Ethan Mbappé, qu'il voit représenter le futur du club.

«Il va bientôt faire son apparition avec l'équipe première»