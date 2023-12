PSG : Luis Enrique fait une promesse au clan Mbappé

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Appelé trois fois dans le groupe du PSG en Ligue 1, sans jamais entrer en jeu, Ethan Mbappé continue sa progression et Luis Enrique semble très satisfait par la montée en puissance du petit frère du capitaine de l'équipe de France. A tel point que le technicien espagnol se montre persuadé que le jeune milieu de terrain finira pas jouer en Ligue 1.

Ce samedi, Luis Enrique était présent en conférence de presse à la veille du déplacement au Havre. L'entraîneur du PSG a notamment été interrogé sur l'évolution d'Ethan Mbappé qui fait de plus en plus souvent son apparition dans le groupe pour les matches. Et Luis Enrique prédit un bel avenir au frère de Kylian Mbappé.

Avant son transfert au PSG, il annonce la couleur ! https://t.co/KJNHqrT0gT pic.twitter.com/nFqGlCvjX7 — le10sport (@le10sport) December 2, 2023

«Je suis sûr qu'il va bientôt faire son apparition avec l'équipe première»

« Le futur le dira. Il fait partie du futur du club, il n'est pas encore fini physiquement. Il a beaucoup de qualités, très bonne vision du jeu, intelligent. Je l'aime beaucoup. Je suis sûr qu'il va bientôt faire son apparition avec l'équipe première », promet l'entraîneur du PSG devant les médias.

Déjà trois apparitions dans le groupe en L1

Il faut dire que pour le moment, Ethan Mbappé a du se contenter de trois apparitions dans le groupe contre l'OGC Nice, Brest et Reims, sans jamais entrer en jeu. Mais la première apparition du frère de Kylian Mbappé avec le PSG semble se rapprocher. Mais ce ne sera pas dimanche au Havre puisqu'Ethan Mbappé n'a pas été convoqué dans le groupe.