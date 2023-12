Horaire, équipes, diffusion TV... Toutes les infos sur Le Havre - PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Leader de Ligue 1, le PSG aura à cœur de conserver son avance au classement sur l'OGC Nice. Pour cela, il faudra aller s'imposer sur la pelouse du Stade Océane face à la bonne surprise de ce début de saison, Le Havre, à l'occasion de la 14e journée de L1. Le promu n'aura rien à perdre et devrait tout donner devant son public. Coup d'envoi dimanche à 13h. Le 10 Sport vous dit tout ce qu’il y a à savoir sur cette rencontre entre Le Havre et le PSG.

Après avoir arraché un nul autant miraculeux que frustrant contre Newcastle mardi en Ligue des champions (1-1), le PSG est de retour en Ligue 1. Leader depuis deux journées, le club de la capitale reste sur une belle série de six victoires de suite, en inscrivant à chaque au moins 3 buts. Avec 34 réalisations en 13 matches, les Parisiens possèdent donc de loin la meilleure attaquant du championnat et se présentent en toute logique en grand favori sur la pelouse du Havre. Le coup d'envoi sera donné dimanche à 13h.

Le Havre n'a rien à perdre face à un PSG revanchard

Néanmoins, il ne faudra pas prendre à la légère le promu havrais. Et pour cause, l'équipe entraînée par Luka Elsner réalise un très bon début de saison et n'a plus perdu depuis son déplacement à Marseille le 8 octobre. Quasiment deux mois durant lesquels Le Havre aura enchaîné 4 nuls et 1 victoire, mais surtout, en ne concédant qu'un seul but en 5 rencontres. C'est d'ailleurs le point fort des Normands qui n'ont encaissé que 13 buts cette saison, ce qui en fait la quatrième meilleure défense du championnat derrière l'OGC Nice, le PSG et le LOSC.



Le PSG est donc prévenu, ce déplacement n'aura rien d'une promenade de santé. Le Havre, huitième de Ligue 1, n'aura rien à perdre et tentera d'arracher un exploit devant son public. Les Parisiens de leur côté, qui aura une semaine sans match avant la réception de Nantes et le déplacement capital à Dortmund, auront l'intention de faire oublier les difficultés du moment en Ligue des champions. Une victoire permettrait au PSG de conserver sa place de leader alors que l'OGC Nice se déplace à Nantes ce samedi.

Il flambe avant son transfert, le PSG va adorer https://t.co/kqd1vtZi4K pic.twitter.com/F3Hn0rKcDw — le10sport (@le10sport) December 2, 2023

Quelles équipes pour Le Havre - PSG ?

Pour la réception du PSG, Le Havre sera privé de sa recrue phare. André Ayew, expulsé quelques minutes après son entrée en jeu contre le FC Nantes, est donc suspendu pour ce match tandis qu'Oussama Targhalline est toujours blessé. Luka Elsner devrait donc s'appuyer sur une équipe classique. Le 11 probable du Havre : Desmas - Salmier, Sangante, Lloris - Nego, Kuzyaev, Touré, Operi - Alioui, Bayo, Grandsir



Du côté du PSG, Luis Enrique devra encore faire sans Warren Zaïre-Emery et Marquinhos tandis que Nuno Mendes et Presnel Kimpembe sont toujours en phase de reprise. En revanche, le technicien espagnol pourra compter sur Marco Asensio, mais il n'est pas encore certain qu'il sera titulaire sur la pelouse du Havre. Le 11 probable du PSG : Donnarumma - Hakimi, Hernandez, Skirniar, Mukiele - Fabian Ruiz, Ugarte, Vitinha - Dembelé, Ramos, Mbappé

Où et quand voir Le Havre - PSG ?