PSG : Une recrue galère, Luis Enrique responsable ?

A la recherche d’un nouvel attaquant durant le dernier mercato estival, le PSG n’a pas hésité à débourser 90M€ pour recruter Randal Kolo Muani. Au terme d’un long feuilleton, l’international français a fini par débarquer en provenance de Francfort. Problème, Kolo Muani ne répond pas forcément aux attentes jusqu’à présent. Et si c’était la faute de Luis Enrique ?

Avec l’Eintracht Francfort la saison, Randal Kolo Muani a affolé les compteurs. L’international français a enchainé les buts et forcément, cela a éveillé les convoitises. Cet été, l’attaquant a fait ses valises et c’est au PSG qu’il s’est installé. Recruté pour 90M€, le natif de Bondy a réalisé l’un de ses rêves, mais forcément, compte tenu de son prix, l’attente est grande. Or, pour le moment, Kolo Muani est loin d’y répondre, n’étant pas en grande réussite devant les buts.

« On peut aussi se poser la question, Luis Enrique qui ne s’adapte pas à ses attaquants »

Présent sur le plateau de Téléfoot , Bixente Lizarazu a évoqué la situation de Randal Kolo Muani au PSG. Et le champion du monde 98 a notamment évoqué la possible responsabilité de Luis Enrique : « Il arrive de Francfort, il arrive au PSG, il y a toute la lumière sur lui. A Francfort, il était peinard, tranquille, il n’y avait pas de pression. Dans le jeu, c’est pour moi un attaquant de transition qui aime prendre l’espace. Au PSG, il doit s’habituer à jouer en attaque placée, il doit même parfois aller chercher le ballon, jouer dos au but. On peut aussi se poser la question, Luis Enrique qui ne s’adapte pas à ses attaquants. Pour Kylian Mbappé, c’est pareil. Il a besoin d’espaces. C’est un attaquant de transition. Kolo Muani doit s’adapter à tout cela, ça prend du temps. Et forcément quand ça ne vient pas, on perd la confiance ».

