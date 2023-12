Le PSG a tout changé, Luis Enrique balance

Jean de Teyssière

Le PSG aurait pu vivre un tout autre match après l'expulsion précoce de Gianluigi Donnarumma dès la 9ème minute de jeu. Mais les joueurs parisiens ont fait bloc et fait preuve d'une grande solidarité pour finalement repartir du Havre avec une victoire 2-0, qui leur permet de prendre de l'avance sur leur dauphin niçois. Cet état d'esprit a beaucoup plu à Luis Enrique, fier de ses hommes.

Avec la victoire du PSG face au Havre (2-0), les hommes de Luis Enrique sont plus que jamais en tête du championnat de France, avec désormais quatre points d'avance sur l'OGC Nice, défait à Nantes samedi soir (0-1). Le PSG ne s'est pas rendu le match facile avec l'expulsion dès la 9ème minute de jeu de son gardien : Gianluigi Donnarumma. Mais Kylian Mbappé et Vitinha ont réussi à faire trembler les filets havrais, tandis qu'Arnau Tenas, arrivé cet été, a réussi un premier match parfait sous ses nouvelles couleurs, en gardant sa cage inviolée.

«Je suis très, très fier»

En conférence de presse d'après-match, Luis Enrique, l'entraîneur du PSG, s'est montré très heureux après la victoire de ses hommes face au promu havrais : « Je suis très, très fier. Fier de la mentalité et de la capacité d’adaptation de l’équipe. Fier de l’esprit d’équipe. C’est beau, la manière dont on joue d’habitude. Mais là, on a été obligés de plus défendre. On a plus défendu et on a très bien défendu. »

«Je suis très content»