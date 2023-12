PSG : Il lâche un message fort après son transfert à 90M€

Arnaud De Kanel

Recruté pour 90M€ en toute fin de mercato, Randal Kolo Muani vit des premiers mois compliqués au PSG. Le rendement de l'attaquant est trop faible par rapport à l'investissement placé en lui et les critiques continuent de fuser. Malgré tout, celui qui n'est pas passé loin de devenir l'idole de tout un peuple en 2022 au Qatar ne compte pas baisser les bras.

Randal Kolo Muani croule sous les critiques depuis qu'il s'est engagé avec le PSG. Le natif de Bondy ne parvient pas à justifier les 90M€ qui ont été déboursés pour lui cet été. L'attaquant explique que tout a changé pour lui.

Transfert de dernière minute au PSG, il raconte le choc https://t.co/rz55yaf6CO pic.twitter.com/kY8FkQiPIG — le10sport (@le10sport) December 3, 2023

Kolo-Muani et l'exigence du PSG

« Les attentes sont plus exigeantes, donc du coup on attend plus de moi. Surtout avec le prix aussi. Ça sera à moi de mettre les bouchées doubles. J’arrive dans un club comme le PSG, il y a des exigences », a déclaré Randal Kolo-Muani pour Téléfoot . L'international tricolore veut faire taire les critiques le plus rapidement possible.

«On est des professionnels»