Le PSG a réalisé son rêve, il fait une annonce

Benjamin Labrousse

Cet été, le PSG a sorti le chéquier pour renforcer son attaque. En dépensant 90M€ pour l’arrivée de Randal Kolo Muani, le club parisien a permis à l’attaquant né à Bondy de réaliser son rêve d’évoluer à Paris. Et si le joueur de 24 ans connaît encore une période d’adaptation au PSG, ce dernier espère rapidement progresser.

Lors du dernier mercato estival, le PSG a décidé de modifier sa manière de fonctionner. Exit les vedettes et les joueurs mécontents, Paris souhaite désormais recruter des joueurs français, et/ou prometteurs. Dans cette optique, les dirigeants parisiens n’ont pas hésité à dépenser 90M€ pour arracher Randal Kolo Muani des mains de l’Eintracht Francfort dans les dernières heures du mercato estival.

Avant son transfert au PSG, il annonce la couleur ! https://t.co/KJNHqrT0gT pic.twitter.com/nFqGlCvjX7 — le10sport (@le10sport) December 2, 2023

Kolo Muani a fait le forcing afin de rejoindre le PSG

L’avant-centre de 24 ans avait d’ailleurs fait le forcing pour rejoindre le PSG en août dernier. Un geste fort, qui montre également que Randal Kolo Muani ne voulait que le club parisien comme prochain club. Un état d’esprit que recherchent désormais les dirigeants parisiens au niveau de leurs critères de recrutement.

« Pour moi c’est un rêve de signer ici »