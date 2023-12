Après Zaïre-Emery, le PSG a un nouveau problème

Thibault Morlain

A 17 ans seulement, Warren Zaïre-Emery manque énormément au PSG. Blessé lors de sa première sélection avec l’équipe de France, le milieu de terrain ne rejouera pas avant 2024. Un coup dur pour Luis Enrique qui avait fait de Zaïre-Emery l’un de ses hommes forts dans l’entrejeu. Il a donc fallu remplacer le crack parisien, mais voilà que les plans du PSG vont à nouveau être chamboulés.

Qui aurait pu dire au début de saison que le PSG serait dépendant de Warren Zaïre-Emery ? Formé au sein du club de la capitale, le milieu de terrain de 17 ans est déjà plus important que jamais dans le schéma de Luis Enrique. Auteur d’un splendide dé but de saison, Zaïre-Emery avait d’ailleurs été récompensé avec une première sélection face à Gibraltar. Buteur, le joueur du PSG s’est également blessé à la cheville. Un pépin qui va éloigner le Parisien pendant plusieurs semaines. Cela fait maintenant quelques matchs que les champions de France font sans Warren Zaïre-Emery et pour pallier cette absence, Luis Enrique avait décidé de faire confiance à Fabian Ruiz. Il va de nouveau falloir trouver une nouvelle solution.



Après Zaïre-Emery, le PSG perd Fabian Ruiz

Ce dimanche, à 13h, le PSG se déplaçait sur la pelouse du Havre. Une rencontre qui va causer quelques maux de tête à Luis Enrique. En effet, aligné dès le coup d’envoi, Fabian Ruiz a dû rapidement céder sa place Visiblement touché à l’épaule, l’Espagnol a même été évacué sur la civière. Des images très inquiétantes pour le milieu de terrain du PSG et qui pourraient être synonymes d’une grande absence. Ce n’est donc pas une bonne nouvelle pour Luis Enrique, d’autant plus qu’un choc face au Borussia Dortmund se profile en Ligue des Champions.

Comment le remplacer au milieu de terrain du PSG ?

Déjà privé de Warren Zaïre-Emery, le PSG et Luis Enrique devront également faire sans Fabian Ruiz pendant un moment certainement. Alors qu’on attend d’en savoir plus sur la durée d’indisponibilité de l’Espagnol, il va donc falloir trouver de nouvelles solutions au milieu de terrain. Et désormais, les options ne sont plus très nombreuses pour l’entraîneur du PSG. Qui aligner donc aux côtés de Manuel Ugarte ? Alors que Vitinha semble avoir de l’avance pour occuper l’une des deux places restantes dans l’entrejeu, reste à savoir à qui reviendra la troisième. Kang-in Lee ? Carlos Soler ? Et si Danilo Pereira remontait d’un cran ? Cher Ndour aura-t-il enfin plus de temps de jeu au PSG ?