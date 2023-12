PSG, Real Madrid... Révélation sur la décision de Mbappé

Benjamin Labrousse

À seulement 24 ans, Kylian Mbappé s’affirme comme le présent, mais également le futur du PSG. Pour autant, l’avenir de la star française n’est clairement pas assuré à Paris alors que son bail actuel expire en fin de saison. Si la presse espagnole révélait dernièrement que le Real Madrid s’apprêtait à formuler une offre, le PSG se montre plus patient avec Mbappé.

L’avenir de Kylian Mbappé est toujours matière à débat. Depuis plusieurs saisons déjà, l’attaquant parisien laisse entrevoir le flou sur son avenir, et s’est retrouvé à balancer entre une prolongation au PSG et un départ vers le Real Madrid. En fin de contrat en juin prochain, Mbappé est convoité.

Le Real passe à l’attaque pour Mbappé

Si l’intérêt du club madrilène semblait avoir diminué ces derniers mois, Relevo a lâché une bombe dans ce dossier. Selon les informations du média espagnol, le Real Madrid s’apprête à formuler une offre contractuelle à Kylian Mbappé en janvier prochain, mettant le PSG en fâcheuse posture !

Le PSG patiente avec Mbappé