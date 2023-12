PSG : Luis Enrique annonce une «surprise» sur le mercato

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Arrivé sur le banc du PSG à l’issue de la saison dernière afin de remplacer Christophe Galtier, Luis Enrique a fait connaissance avec son nouvel effectif et a vu arriver des joueurs sur le mercato. Certains transferts ont même été décidés avant l’arrivée du technicien espagnol. C’est le cas de Manuel Ugarte. Mais Luis Enrique parle d’une belle surprise avec l’Uruguayen.

L’été dernier, l’effectif du PSG a été chamboulé. Certains transferts étaient meme bouclés en coulisses avant l’arrivée de Luis Enrique sur le banc. C’est le cas de Manuel Ugarte, recruté pour 60M€ en provenance du Sporting CP. Et le technicien espagnol reconnaît que le niveau de l'international uruguayen l’a surpris.



Luis Enrique s’enflamme pour Ugarte

« J’ai un effectif de très haut niveau à disposition, et ce à tous les postes. Tout au long de la saison, des joueurs vont mieux ou moins bien jouer (il mime une courbe montant et descendant). Tout simplement. Il est vrai que pour que nos milieux jouent au mieux, il faut que nous soyons plus compacts et que nous ne nous élargissions pas. Ce qui est autant notre problème que notre qualité, c’est que nous sommes capables de faire des matches avec énormément de profondeur, donc en s’élargissant. Dans ce cas, les milieux vont souffrir sous la pression. Tandis que si nous enfermons bien l’adversaire, avec moins de distance, nos milieux vont plus performer. Ugarte, dont les caractéristiques sont d’être agressif, de presser et de récupérer le ballon, il va souffrir. Pareil pour (Sergio) Busquets », explique l’entraîneur du PSG en conférence de presse avant de poursuivre.

«Manu reste une surprise pour moi»