Nouveau coup de tonnerre sur le mercato du PSG ?

A quelques semaines de l'ouverture du mercato d'hiver, le PSG semble encore en plein doute concernant ses intentions en matière de recrutement. L'arrivée d'un latéral gauche n'est plus d'actualité, en revanche celle d'un milieu de terrain continue de faire parler. Mais les bonnes nouvelles concernant Warren Zaïre-Emery et Fabian Ruiz changent les plans du PSG.

Le 1er janvier prochain, le mercato d'hiver ouvrira ses portes et, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le PSG n'a pas prévu de recruter un latéral gauche, malgré la blessure de Nuno Mendes. En revanche, au milieu de terrain, le club parisien réfléchirait à la possibilité de se renforcer.

En pleine galère au PSG, il reçoit un avertissement de l’étranger https://t.co/VfDgIHSB82 pic.twitter.com/H9lqandJts — le10sport (@le10sport) December 5, 2023

Zaïre-Emery et Fabian Ruiz de retour plus tôt que prévu ?

Et pour cause, plusieurs blessés sont à déplorer dans ce secteur de jeu, mais d'après les informations de France Bleu , Warren Zaïre-Emery et Fabian Ruiz seront tous les deux de retour à la reprise début janvier après la trêve hivernale. Une situation qui change les plans du PSG sur le mercato.

Le PSG n'envisagerait plus de recruter au milieu