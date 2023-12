PSG : Coup de théâtre sur le mercato ?

Arnaud De Kanel

Le mercato hivernal approche à grands pas et le PSG commence à explorer les horizons. Un temps décidé à recruter un latéral gauche après avoir supervisé Mathias Oliveira (Naples) comme nous vous l'avions révélé sur le10sport.com, le club de la capitale a totalement changé ses plans. Il devrait malgré tout y avoir une nouvelle signature cet hiver, et ça n'est pas pour déplaire à Luis Enrique qui attend du renfort de pied ferme.

Leader d'une courte tête en Ligue 1 et pas encore qualifié pour les huitièmes de finale de Ligue des champions, le PSG a montré plusieurs signes de faiblesse dans cette première partie de saison. Même si le mercato ne pourra pas tout guérir, il représente une opportunité pour se renforcer et le PSG ne compte pas passer à côté.

Nouvelle confirmation de nos infos du 1er novembre, demi tour pour le poste de latéral, pas de recrutement prévu cet hiver https://t.co/5dCdwjifXt https://t.co/As9oxhOoFi — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) December 4, 2023

Le PSG chamboule ses plans

Au poste de latéral gauche, la longue blessure de Nuno Mendes avait poussé les dirigeants parisiens à superviser Mathias Oliveira durant la trêve internationale comme révélé par le10sport.com. Mais finalement, le PSG ne recrutera pas à ce poste cet hiver selon nos informations. Le Parisien et L'Equipe confirment également que le club de la capitale n'envisage pas de se renforcer au poste de latéral gauche. Malgré tout, le PSG compte boucler un transfert en janvier, à un autre poste. Luis Enrique fait confiance à ses dirigeants.

«La direction sportive et le staff doivent toujours travailler, penser à améliorer l'équipe»