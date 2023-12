Luis Enrique réclame un transfert, le PSG a tout prévu

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Comme révélé par le 10 Sport, l’arrivée d’un latéral gauche n’est pas dans les plans du PSG. En revanche, un milieu de terrain d’expérience serait espéré par Luis Enrique, qui doit déjà se passer des services de Warren Zaïre-Emery et Fabian Ruiz. Et le club de la capitale aurait coché plusieurs noms en vue du mercato hivernal.

Luis Enrique l’a à peine caché, du mouvement est attendu au PSG cet hiver. « Il faut toujours être attentif aux opportunités qui peuvent vous permettre d’améliorer votre effectif , a confié l’entraîneur espagnol samedi en conférence de presse. C’est ce que nous ferons lors du mercato hivernal s’il y a des opportunités pour le faire. Si c’est à un moment et à un poste adéquat, nous le ferons. » Comme indiqué par le10sport.com, l’arrivée d’un latéral gauche n’est pas dans les plans du PSG, qui prévoit en revanche de s’activer pour un milieu de terrain.

PSG : Une très mauvaise nouvelle tombe pour Luis Enrique https://t.co/OE8oXyXnio pic.twitter.com/q3nuHHV40N — le10sport (@le10sport) December 4, 2023

Un milieu expérimenté est attendu par Luis Enrique

Luis Enrique souhaite en effet injecter du sang neuf dans l’entrejeu à en croire Le Parisien . Alors que Fabian Ruiz devrait, tout comme Warren Zaïre-Emery, être absent jusqu’à la fin de l’année, Achraf Hakimi et Kang-In Lee sont quant à eux amenés à s’éloigner du PSG dès janvier en raison de la Coupe d’Afrique des Nations et de la Coupe d’Asie. Ainsi, l’entraîneur espagnol voudrait voir arriver un milieu confirmé et expérimenté, capable de s’intégrer rapidement dans son système. Et plusieurs pistes seraient étudiées en interne.

Une liste établie par le PSG ?