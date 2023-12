Mercato : Le PSG a trouvé un argument pour convaincre Mbappé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le PSG et Kylian Mbappé sont menés à se retrouver. Durant la première partie de l'année 2024, les deux parties devraient se réunir pour évoquer la suite et notamment une éventuelle prolongation. Le club parisien va devoir invoquer des arguments en béton pour convaincre le joueur de signer un nouveau bail. Mais selon la presse espagnole, le PSG a toutes ses chances.

ans un peu plus de six mois, Kylian Mbappé sera libre de s'engager avec l'équipe de son choix. Annoncé au Real Madrid, le joueur n'a pas encore tranché. Selon les informations d' As , l'international français n'a pas l'intention de dévoiler sa décision tout de suite.

Dénouement au printemps dans le dossier Mbappé ?

Mbappé attend, notamment, de rencontrer les dirigeants du PSG avant de prendre une décision. Cette réunion devrait avoir lieu durant le printemps selon les informations le média espagnol. Pour convaincre Mbappé, le PSG pourrait appuyer sur deux points.

Le PSG a une arme secrète