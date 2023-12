PSG : Une date cruciale est fixée pour Mbappé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Dans le dossier Kylian Mbappé, il faudra faire preuve de patience. Ni le PSG, ni le joueur n'a l'intention d'en dire plus en cette fin d'année 2023. A en croire les informations de la presse espagnole, les deux parties auraient prévu de se retrouver lors de la première partie de l'année 2024 pour évoquer une éventuelle prolongation de contrat.

Dans un peu plus de six mois, le contrat de Kylian Mbappé prendra fin. La suite demeure, pour l'instant, un mystère. Prolongation ou départ ? Les cartes sont entre les mains de Kylian Mbappé, qui refuse d'en dire plus sur son avenir au PSG. « C’est quelque chose dont je n’ai pas envie de parler, surtout que je l’ai fait déjà en juin et ça a pris une grosse partie de la sélection. Il y aura le temps de parler de ça » avait-il déclaré en novembre dernier.

Catastrophe pour le PSG, la malédiction se poursuit https://t.co/74MxA4epov pic.twitter.com/Cvu8YCjQ8o — le10sport (@le10sport) December 4, 2023

Les négociations vont débuter au printemps

Selon As , la situation devrait se décanter durant le printemps. Les deux parties auraient prévu de se revoir durant la première partie de l'année 2024 afin d'évoquer une éventuelle prolongation de contrat.

Le Qatar reste serein

Malgré les nombreux refus de Kylian Mbappé d'activer l'option de prolongation d'un an présente dans son contrat, le Qatar, et notamment Nasser Al-Khelaïfi, se montre serein et espère faire changer d'avis sa star. Un excellent parcours en Ligue des champions pourrait le rassurer.