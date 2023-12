Mercato - PSG : La succession de Mbappé totalement relancée ?

Benjamin Labrousse

Ce n’est pas un secret, l’avenir de Kylian Mbappé est loin d’être assuré au PSG. Alors que son bail actuel expire en juin prochain, la direction parisienne envisage déjà certains profils pour succéder au numéro 7. Ainsi, Paris apprécie le Géorgien Khvicha Kvaratskhelia, également convoité par plusieurs clubs européens. Un énorme chassé-croisé pourrait d’ailleurs être provoqué avec ces deux dossiers. Explications.

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé interroge. La star du PSG semble pourtant mise dans les meilleures conditions à Paris, alors que dernièrement, l’intérêt du Real Madrid à son égard semblait s’être refroidi. Mais voilà que ces derniers jours, le média espagnol Relevo a lâché une véritable bombe sur le mercato en révélant que les Merengues s’apprêtaient à formuler une offre à Kylian Mbappé dès le mois de janvier.

Le PSG a réalisé le rêve d’un attaquant sur le mercato https://t.co/oH3Yk3BO3X pic.twitter.com/atBQxX15Ja — le10sport (@le10sport) December 4, 2023

Mbappé et Kvaratskhelia liés sur le mercato ?

Si le média indiquait que face à cette situation, le PSG restait très calme, Paris pourrait bien avoir coché le nom de plusieurs pistes afin de potentiellement remplacer Kylian Mbappé en cas de départ de ce dernier en Espagne. Récemment, 90Min dévoilait un intérêt parisien à l’égard de Khvicha Kvaratskhelia. Mais le virevoltant ailier géorgien évoluant à Naples est également convoité...par le Real Madrid.

Chelsea déboule dans le dossier Kvaratskhelia