Mercato : Un proche du PSG fait capoter un transfert

Hugo Chirossel

Avec les blessures de Warren Zaïre-Emery et de Fabian Ruiz ainsi que l’absence de Kang-in Lee en janvier en raison de la Coupe d’Asie, le PSG souhaite se renforcer au milieu de terrain lors du prochain mercato hivernal. Dans cette optique, les dirigeants auraient été intéressés à l’idée de s’attacher les services d’André Trintade, sauf que Jorge Mendes ne serait pas très emballé par cette idée.

Le mercato hivernal approche et le PSG sait déjà ce qu’il veut. Comme indiqué par Le 10 Sport , l’hypothèse de l’arrivée d’un latéral gauche n’est plus d’actualité. Les dirigeants parisiens ont d’autres ambitions et d’après les informations du journal Le Parisien , c’est au milieu de terrain qu’un nouveau joueur est espéré.

Une star du PSG en plein calvaire, il veut en profiter https://t.co/RclitUO3Eo pic.twitter.com/jfLZkaw9ek — le10sport (@le10sport) December 4, 2023

André Trindade dans le viseur du PSG ?

Cette recrue compenserait les blessures de Warren Zaïre-Emery et de Fabian Ruiz, ainsi que l’absence de Kang-in Lee en janvier, qui disputera la Coupe d’Asie avec la Corée du Sud. Il ne s’agira en revanche pas de Gabriel Moscardo, annoncé proche de rejoindre le PSG, mais dont le transfert devrait plutôt intervenir l’été prochain. Ce ne sera également pas André Trindade, qui aurait déjà été proposé au club de la capitale lors du dernier mercato estival.

Jorge Mendes ne veut pas d’un transfert au PSG