Le PSG vise un crack de Ligue 1, bras de fer en vue ?

Toujours à la recherche de joueurs pouvant venir renforcer son effectif, le PSG regarde notamment en Ligue 1 et plus précisément au LOSC. Luis Campos a des vues sur Leny Yoro, âgé de seulement 18 ans et qui est en train de s’imposer à Lille sous les ordres de Paulo Fonseca. Un dossier dans lequel il faudra composer avec la concurrence du Bayern Munich.

Le PSG prépare l’avenir. Pour ce faire, le club de la capitale peut déjà compter sur Warren Zaïre-Emery. Lancé en Ligue 1 la saison dernière par Christophe Galtier, le milieu de terrain âgé de 17 ans est devenu un titulaire indiscutable depuis l’arrivée de Luis Enrique sur le banc du PSG. Un secteur de jeu dans lequel Warren Zaïre-Emery pourrait voir un autre jeune talent débarquer l’été prochain.

Moscardo au PSG l’été prochain ?

En effet, le PSG est annoncé sur la piste de Gabriel Moscardo ces derniers jours. Un dossier qui semble en bonne voie puisque le club de la capitale tient la corde afin de s’attacher les services du milieu de terrain âgé de 18 ans. D’après Globo Esporte , le Corinthians attend une indemnité de transfert comprise entre 22 et 25M€ pour se séparer de Gabriel Moscardo, sous contrat jusqu’en juin 2026. Son arrivée n’est en revanche pas prévue pour cet hiver, mais plutôt pour l’été prochain, selon Le Parisien .

Le PSG veut aussi Yoro

Lors du prochain mercato estival, un autre jeune joueur en devenir pourrait lui aussi s’engager avec le PSG. Comme indiqué par Le 10 Sport , Luis Campos en pince pour Leny Yoro, bien qu’il ne soit pas encore passé à l’action. D’après les informations de L’Équipe , le défenseur central de 18 ans ne quittera pas le LOSC cet hiver, lui qui est sous contrat jusqu’en juin 2025. Mais les Dogues ont déjà fixé leur prix pour l’été prochain en cas de départ, compris entre 40 et 50M€.

Après le Real Madrid, le Bayern Munich également sur le coup ?