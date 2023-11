PSG : Un transfert à 50M€ déjà programmé ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le jeune défenseur central du LOSC, Leny Yoro, est courtisé par le PSG qui envisage sérieusement de le recruter le plus rapidement possible. Mais Luis Campos devra composer avec deux éléments de taille dans ce dossier : la concurrence du Real Madrid et des clubs anglais, ainsi que le montant XXL fixé par le club lillois pour sa pépite.

Comme le10sport.com vous l'a annoncé, le PSG a bien des vues sur Leny Yoro (18 ans), et le jeune défenseur central du LOSC est un profil qui plait effectivement beaucoup à Luis Campos, même si aucune prise de contact n'a pour le moment été amorcée par le conseiller sportif parisien dans ce dossier.

Yoro ne bougera pas cet hiver

D'ailleurs, L'EQUIPE annonce clairement que le LOSC refusera de laisser partir Leny Yoro cet hiver. Et de son côté, le défenseur des Dogues souhaite également terminer la saison avec son club formateur avant d'envisager un éventuel transfert lors du mercato estival. Mais ce n'est pas tout...

Lille réclame entre 40 et 50M€