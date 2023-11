PSG : Coup de théâtre pour ce transfert

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Porté sur des joueurs de nationalité française, le PSG serait sur les traces d'un nouvel international tricolore. Selon plusieurs sources, le club de la capitale suivrait la situation de Youssouf Fofana, dont le contrat avec l'AS Monaco arrive à son terme. Mais certains journalistes annoncent qu'il n'y a rien de concret dans ce dossier.

Le contingent français pourrait s'agrandir à la fin de la saison. Et pour cause, la direction du PSG souhaite poursuivre son recrutement made in France. Comme annoncé par le 10Sport.com, l'une des pistes activées par Luis Campos mène à Leny Yoro, jeune pépite du LOSC. Selon certaines sources, le PSG aurait aussi coché le nom de Youssouf Fofana, régulièrement appelé par Didier Deschamps et dont le contrat avec l'AS Monaco expire en juin 2025. Une piste qui reste abordable pour le PSG, malgré la concurrence de plusieurs cadors dans ce dossier comme la Juventus.

Fofana avait ouvert la porte au PSG

Mais originaire de région parisienne, Fofana n'avait pas caché son attachement au PSG. « C’est la ville d’où je viens, c’est le premier club que j’ai supporté, mais je me ferai toujours passer numéro 1 car je suis égoïste (rire). Dans ce monde-là, il faut. Si c’est l’endroit qui fera que mes objectifs seront remplis, pourquoi pas, sinon j’irai ailleurs » avait déclaré le milieu de terrain il y a quelques jours.

Coup de froid dans le dossier Fofana