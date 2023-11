Il signe au PSG et annonce du lourd

Axel Cornic

Arrivé au Paris Saint-Germain lors du dernier mercato, dans le cadre d’un transfert dépassant les 90M€, Randal Kolo Muani a dû s’adapter à une toute nouvelle réalité. Le niveau exigé est en effet plus élevé qu’à l’Eintracht Francfort et le Français doit également s’adapter à un nouveau rôle de pivot qui ne lui est pas forcément naturel.

« Ça change de mon style de jeu »

Dans un entretien accordé à RMC Sport , il s’est confié au sujet de ce rôle de pivot que lui demande Luis Enrique, afin de libérer l’espace pour Kylian Mbappé ou Ousmane Dembélé. « C’est un poste que j’apprends. Ça change de mon style de jeu. Il faut garder plus le ballon, essayer de permettre à mes coéquipiers de ressortir un peu » a expliqué l’ancien de l’Eintracht Francfort. « Quand je suis dans l’axe il faut que j’arrive à étirer les deux défenseurs centraux ou laisser plus de place pour mes milieux et mes ailiers, afin qu’ils puissent avoir des un contre un. Pour moi c’est un nouveau challenge ».

« Il faut continuer à travailler, à bien s’installer, bien connaitre mes coéquipiers et ça va le faire »