Cette recrue a vécu un calvaire au PSG, elle avoue tout

Axel Cornic

Avec les départs de Lionel Messi et de Neymar, le Paris Saint-Germain a pu redessiner son attaque autour de Kylian Mbappé. Ainsi, Luis Campos est allé chercher Gonçalo Ramos, Ousmane Dembélé, Marco Asensio ou encore Randal Kolo Muani. Mais tout n’a pas été facile pour les recrues parisiennes, surtout pour l’ancien buteur de l’Eintracht Francfort.

Seulement un an après son départ libre du FC Nantes, Randal Kolo Muani a été l’un des grands sujets du mercato estival. Des grandes écuries comme le Bayern Munich ou encore le Real Madrid ont pensé à lui, mais il a finalement décidé de faire son retour en Ligue 1 du côté du PSG, retrouvant plusieurs de ses coéquipiers de l’équipe de France.

Un Kolo Muani pas encore parfait ?

Sa complicité avec Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé a évidemment été l’un des facteurs importants d’un transfert qui a tout de même couté plus de 90M€ au PSG. Mais on ne peut pas dire que Kolo Muani ait eu un impact immédiat. Il n’a en effet marqué que quatre buts, un en Ligue des Champions et trois en Ligue 1, en 12 matchs avec le club parisien et les critiques ont commencé à fleurir depuis quelques semaines

« Les premiers mois ont été très très compliqués »