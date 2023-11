«Il n'a pas digéré son transfert», problème au PSG ?

Hugo Chirossel

Arrivé dans les dernières heures du mercato estival, Randal Kolo Muani peine encore à convaincre au PSG. Mardi soir, l’attaquant de 24 ans a été buteur, lors du match nul entre l’équipe de France et la Grèce (2-2). Une performance insuffisante pour Daniel Riolo, qui estime qu’il n’a pas encore digéré son transfert.

« Ce but, ça fait du bien pour la confiance . » Mardi soir, Randal Kolo Muani a inscrit son deuxième but avec l’équipe de France, lors du match nul face à la Grèce (2-2). L’attaquant du PSG n’avait plus trouvé le chemin des filets avec les Bleus depuis la demi-finale de Coupe du monde contre le Maroc l’année dernière.

Coup dur après Zaïre-Emery, le PSG perd l’une de ses stars ! https://t.co/x45i4AuXti pic.twitter.com/N4kvxp42w2 — le10sport (@le10sport) November 22, 2023

Kolo Muani, un transfert encore à digérer ?

Randal Kolo Muani espère désormais que ce but en appellera d’autres, cette fois-ci sous les couleurs du PSG. Recruté contre 90M€ l’été dernier, l’attaquant de 24 ans est en difficulté pour le moment. Pour Daniel Riolo, c’est justement le montant de son transfert qui pèse encore sur ses épaules.

«Je le trouve assez effacé comme joueur»