L’Arabie saoudite dénonce une supercherie avec une star du PSG !

Thomas Bourseau

Président d’Al-Ittihad, Anmar Al Hailae a pesté ces dernières heures concernant des inégalités sur le dernier mercato entre les plus gros clubs de Saudi Pro League concernant la répartition des transferts. Le champion en titre n’a pas bénéficié du même traitement, ce qui a fait capoter certains dossiers comme celui de Marquinhos avec le PSG. Explications.

Cette année 2023 a été charnière pour le développement de la Saudi Pro League. L’arrivée en grande pompe de Cristiano Ronaldo à Al-Nassr en janvier dernier a débouché sur celles de Karim Benzema, de N’Golo Kanté, de Fabinho, de Sadio Mané, de Riyad Mahrez et bien d’autres dans les plus grands clubs d’Arabie saoudite.

«Si Al-Ittihad a demandé seulement 4 joueurs ? C’est faux, toutes les équipes ont eu 8 joueurs»

Néanmoins, les différents clubs saoudiens n’ont pas été traités à la même enseigne par le championnat concernant la répartition de grands noms arrivés du football européen à la dernière intersaison selon le président d’Al-Ittihad. Pour commencer, au micro de MBC , Anmar Al Hailae a expliqué qu’Al-Ittihad n’avait pas eu les mêmes chances sur le dernier mercato que les autres gros clubs de Saudi Pro League comme Al-Hilal, Al-Ahli ou encore Al-Nassr. « Si Al-Ittihad a demandé seulement 4 joueurs ? C’est faux, toutes les équipes ont eu 8 joueurs et comme je l’ai dis précédemment les joueurs n’étaient pas contre un départ ».

«Les transferts de Mohamed Salah et Marquinhos n'ont pas été finalisé⁩ à cause du budget du comité de recrutement !»