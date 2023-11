Transfert de rêve pour Griezmann, jackpot en vue ?

Pierrick Levallet

En grande forme, Antoine Griezmann semble avoir retrouvé son véritable niveau à l'Atlético de Madrid. Il pourrait d'ailleurs ne pas rester chez les Colchoneros à l'issue de la saison. Ne disposant que d'une clause libératoire de 25M€, l'international français aurait tapé dans l'oeil de deux clubs de Premier League, dont Manchester United.

À 32 ans, Antoine Griezmann n’aura connu que l’Espagne au cours de sa carrière jusqu’à présent. Formé à la Real Sociedad, l’international français évolue à l’Atlético de Madrid et est passé par le FC Barcelone entre 2019 et 2021. Sous contrat jusqu’en juin 2026 avec les Colchoneros , le natif de Mâcon flambe depuis le début de saison (12 buts et une passe décisive en 16 matchs).

PSG, OM... Un transfert surprise de Griezmann en Ligue 1 ? https://t.co/iHaDw2ZUfg pic.twitter.com/nowdqWSFPL — le10sport (@le10sport) November 21, 2023

Griezmann flambe à l'Atlético de Madrid

Antoine Griezmann se régale à l’Atlético de Madrid ces derniers temps. Mais il pourrait bien explorer de nouveaux horizons d’ici les prochains mois. Convoité par quelques clubs cet été, le Français est néanmoins resté en Espagne. Mais l’Angleterre pourrait bien revenir à la charge prochainement.

Direction Manchester United pour Griezmann ?