Neymar fait enrager le PSG, une annonce tombe

Durant le précédent mercato estival, Neymar a quitté le PSG afin de s'engager avec Al-Hilal qui a déboursé 90M€ pour recruter le Brésilien... qui s'est gravement blessé en sélection le mois dernier. Il fait dire que la carrière du numéro 10 de la Seleçao est malheureusement marquée par les blessures à répétition, mais un médecin monte au créneau.

Après six saisons au PSG, Neymar a finalement quitté le club de la capitale l'été dernier afin de s'engager avec Al-Hilal pour 90M€. Malheureusement, le Brésilien n'a pas pu enchaîner avec le club saoudien puisqu'il a été victime d'une rupture des ligaments croisés en sélection. Et ce n'est pas la première fois que l'ancien Parisien subit d'une grave blessure.

Neymar a enchaîné les blessures

En effet, lors de son passage au PSG, Neymar a connu de nombreuses blessures qui ont engendré un bilan très médiocre puisque le Brésilien a à peine disputé la moitié des matches disputés par les Parisiens entre 2017 et 2023. Dès mars 2018, il a subi un fracture du cinquième métatarsien du pied droit, avant une rechute au même endroit un an plus tard. Il a ensuite été blessé à la cheville en 2021 puis à la malléole en 2022 avant une opération de la cheville en 2023. Par conséquent, son hygiène de vie a largement été pointé du doigt, mais un ancien médecin de l'équipe de France raconte que ces accusations sont injustes.

«Avancer que ces blessures sont liées à son hygiène de vie n’est ni juste ni exact»