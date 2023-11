Coup de théâtre, deux stars de l’OL prêtes à claquer la porte ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En grande difficulté en championnat, l'OL pourrait perdre gros lors du prochain mercato hivernal. Plusieurs historiques comme Alexandre Lacazette ou encore Corentin Tolisso pourraient recevoir des propositions en or notamment de la part de franchises américaines ou alors de clubs saoudiens. De quoi mettre un peu plus en difficulté la formation rhodanienne.

Le prochain mercato hivernal pourrait être celui de tous les dangers pour l'OL. Lanterne rouge du championnat, le club lyonnais pourrait être sollicité en janvier prochain pour certains joueurs. Selon RMC Sport, Alexandre Lacazette pourrait être visé par plusieurs propositions.

Le boss de l’OL fait un sale coup, l’OM perd 6,5M€ https://t.co/43cV8J3rRy pic.twitter.com/epy7OhPcsw — le10sport (@le10sport) November 21, 2023

Des offres vont arriver pour Lacazette

« Il y a des rumeurs entre Rhône et Saône sur pourquoi pas Alexandre Lacazette qui pourrait partir au mercato, s’il y a quelques sirènes. On pense à l’Arabie Saoudite ou des franchises américaines » a confié Edward Jay au micro de RMC.

Tolisso prêt à le suivre ?