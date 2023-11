Le PSG lui fait vivre un cauchemar, son calvaire bientôt terminé ?

Thomas Bourseau

Écarté du groupe de Luis Enrique depuis son refus de signer à l’Eintracht Francfort l’été dernier, Hugo Ekitike penserait sérieusement à plier bagage lors du mercato hivernal. Et le PSG recevrait de très belles ondes de Londres et de West Ham dans le dossier Ekitike. Explications.

Hugo Ekitike n’est plus le bienvenu du côté du PSG. Et le club lui a bien fait savoir lors du dernier mercato estival au détour d’un conversation et du fait qu’il ait été poussé à rejoindre l’Eintracht Francfort dans le cadre de l’opération Randal Kolo Muani. En outre, Ekitike n’a pas été retenu par le Paris Saint-Germain dans sa liste pour sa campagne de Ligue des champions.

Les blessures s’enchaînent pour les joueurs de West Ham

Et maintenant ? Selon 90min , Hugo Ekitike serait fin prêt à se lancer un challenge ailleurs qu’au PSG lors du mercato hivernal à venir. Et d’ailleurs, Ekitike pourrait compter sur une cascade de blessures à West Ham afin d’accroître ses chances d’y signer d’après Football Insider.

West Ham se fait recaler pour Solanke, un boulevard pour Ekitike ?