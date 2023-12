Mercato : Le Real Madrid grille le PSG pour le transfert d’un crack

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Gabriel Moscardo pourrait être la prochaine recrue du Paris Saint-Germain, en pole position pour boucler le transfert du jeune milieu de terrain de Corinthians. Cette fois-ci, Luis Campos semble bien parti pour griller la concurrence, lui qui n’était pas sorti gagnant de son duel avec le Real Madrid pour Endrick.

Présent au Brésil ce week-end, Luis Campos touche au but pour Gabriel Moscardo. Selon Globo Esporte , les discussions vont s’accélérer entre le PSG et le Corinthians au sujet du milieu de 18 ans, dont le transfert devrait être compris entre 22 et 25M€. À en croire Le Parisien , Gabriel Moscardo devrait rester dans son club les six prochains mois avant de rallier la capitale. Un joli coup réalisé par Luis Campos alors que la pépite était suivie par plusieurs cadors européens.



Avant Moscardo, Luis Campos en pinçait pour Endrick

D’après Le Parisien , c’est le conseiller sportif du PSG qui est à l’origine de cet intérêt à l’égard de Gabriel Moscardo, dont les qualités ont conquis le Portugais qui l’a vu jouer à plusieurs reprises. Ce n’est pas la première fois que ce dernier lorgne un espoir brésilien comme le rappelle le quotidien francilien, Luis Campos ayant suivi durant de longs mois Endrick avec Palmeiras. L’attaquant qui fêtera ses 2024 avait finalement opté pour une autre destination.

