Ça chauffe pour ce transfert au PSG

C'est le dossier chaud du moment du côté du PSG. Gabriel Moscardo est effectivement annoncé avec insistance du côté du club de la capitale, et les discussions pourraient même prochainement s'accélérer. Et pour cause, le milieu de terrain brésilien est suspendu pour le dernier match de la saison du Corinthians.

A quelques semaines de l'ouverture du mercato d'hiver, le PSG semble déjà avoir identifié sa première recrue. Le club de la capitale fait effectivement le forcing pour recruter Gabriel Moscardo en provenance du Corinthians. Un dossier qui pourrait bel et bien s'accélérer dans les prochaines heures.

Moscardo suspendu pour le dernier match de la saison

Et pour cause, la saison de Gabriel Moscardo est terminée. Après avoir écopé d'un carton jaune contre l'Internacional, le milieu de terrain du Corinthians sera suspendu pour la dernière journée du championnat brésilien contre Coritiba. Par conséquent, Moscardo n'a plus d'enjeux sportifs avec son club et peut donc se concentrer sur son avenir.

Les discussions vont s'accélérer pour son transfert au PSG