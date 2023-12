Annoncé au PSG, il reçoit une nouvelle offre

Axel Cornic

Meilleur buteur de la dernière saison de Serie A, Victor Osimhen est suivi par un grand nombre de clubs, dont le Paris Saint-Germain. Selon nos informations, la star nigérienne a été l’une des cibles e Luis Campos lors du dernier mercato estival, mais du côté du Napoli on fait tout pour essayer de le retenir.

Bien connu par Luis Campos, Victor Osimhen est en train de s’affirmer comme une star internationale sous les couleurs du Napoli. Ainsi, comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com, le Portugais a tout tenté pour l’attirer au PSG lors du dernier mercato estival.

Le coup de bluff du Napoli

Le Napoli a toutefois réclamé jusqu’à 200M€ et son départ est donc devenu assez compliqué. Mais son contrat se termine en juin 2025 et à en croire les dernières indiscrétions de La Repubblica , un accord ne serait pas du tout proche, contrairement à ce qu’a récemment annoncé le président napolitain. « Pour Osimhen, nous en sommes à la signature du contrat, qui était en suspens cet été » avait en effet annoncé Aurelio De Laurentiis, il y a seulement quelques jours.

Une clause pour Osimhen ?