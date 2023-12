Mercato - PSG : Luis Enrique a identifié sa recrue hivernale !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que le mercato hivernal approche, les plans du PSG se précisent au fil des jours. Le 10 Sport vous révélait dernièrement qu’un latéral gauche n’était pas attendu dans la capitale, ce que confirme ce lundi soir Le Parisien, dévoilant le profil de joueur qu’attend Luis Enrique en janvier.

Après un mercato estival très mouvementé, le PSG prévoit encore quelques ajustements en janvier. Alors que l’arrivée d’un latéral gauche avait un temps été évoquée, le10sport.com vous a révélé que Luis Campos avait d’autres plans, le club misant sur les retours de Nuno Mendes et Presnel Kimpembe. Dans l’entrejeu en revanche, du sang neuf est bien espéré.

PSG : Une très mauvaise nouvelle tombe pour Luis Enrique https://t.co/OE8oXyXnio pic.twitter.com/q3nuHHV40N — le10sport (@le10sport) December 4, 2023

Luis Enrique attend un milieu confirmé

Comme l’annonce Le Parisien , le PSG souhaite voir un milieu de terrain débarquer durant le mois de janvier. C’est en tout cas ce qu’espère Luis Enrique, déjà privé de Warren Zaïre-Emery et probablement de Fabian Ruiz jusqu’à la fin de l’année. Désireux de pouvoir faire face à de nouvelles absences en 2024, dont celles d’Achraf Hakimi (CAN) et Kang-In Lee (Coupe d’Asie), l’entraîneur du PSG voudrait ainsi attirer un joueur confirmé et capable de s’imposer directement dans son système de jeu.

« Si c’est à un moment et à un poste adéquat, nous le ferons »