PSG : Un cadre de Deschamps a tranché pour son transfert

Formé au PSG, Mike Maignan l’a quitté en 2015 pour rejoindre le LOSC, où il a remporté le titre de champion de France en 2021. Dans la foulée, l’international français a été transféré à l’AC Milan pour succéder à Gianluigi Donnarumma et désormais, le club de la capitale serait intéressé à l’idée de le rapatrier. Cependant, le gardien de 28 ans aurait d’autres ambitions.

Et si presque 10 ans après son départ, Mike Maignan faisait son retour au PSG ? Comme bon nombre de joueurs issus de la formation parisienne, c’est dans un autre club que le successeur d’Hugo Lloris dans les cages de l’équipe de France s’est révélé. Parti au LOSC en 2015, où il a été sacré champion de France sous les ordres de Christophe Galtier, le gardien âgé de 28 ans vit sa troisième saison à l’AC Milan, qu’il a rejoint en 2021.

Maignan ne veut pas quitter l’AC Milan

D’après les informations de Foot Mercato , le PSG, tout comme Manchester United, Chelsea et le Bayern Munich, serait attentif à la situation de Mike Maignan. S’il est sous contrat jusqu’en juin 2026, l’international français (13 sélections) aurait demandé une importante revalorisation salariale à l’AC Milan, qui ne serait toujours pas arrivée. Le PSG serait donc à l’affût si jamais les négociations entre les deux parties venaient à ne pas aboutir. Cependant, la volonté de Mike Maignan et de l’AC Milan serait pour le moment de poursuivre leur collaboration et les discussions en ce sens se poursuivraient.

«Revenir au PSG ? Ce n'est pas un objectif»