Ecarté par le PSG, il ne veut pas revenir

Formé au PSG, Mike Maignan est parti avant même de disputer le moindre match en professionnel avec le club de la capitale. A l'époque, les Parisiens avaient préféré miser sur Alphonse Areola, laissant filer l'actuel gardien des Bleus vers le LOSC. Et alors qu'il s'impose désormais comme l'un des meilleurs portiers du monde, Mike Maignan assure qu'un retour au PSG n'est pas un objectif.

La bassin parisien est réputé comme l'un de ceux qui regorgent du plus de grands talents. Cependant, le PSG n'en profite pas toujours. Ce fut le cas avec Mike Maignan. Formé au sein du club de la capitale, le portier a rejoint le LOSC en 2015 pour seulement 1M€ alors qu'il n'avait même pas encore porté les couleurs du PSG en match officiel. Il faut dire qu'à la même période, les Parisiens comptaient sur un autre gardien de but très prometteur à savoir Alphonse Areola. Et alors qu'il brille désormais à l'AC Milan et avec l'équipe de France, Mike Maignan a évoqué la possibilité d'un retour au PSG.

«Revenir au PSG ? Ce n'est pas un objectif»

« Revenir au PSG ? Ce n'est pas un objectif, mais ce n'est pas un échec. Je voulais rester, mais on a fait en sorte que je ne reste pas. Donc aujourd'hui, là où j'en suis, et la réussite est là parce que je suis parti et c'est ça la réussite », assure-t-il dans une interview accordée à Canal+ , avant d'être relancé sur son avenir à l'AC Milan.

Maignan reste dans le flou pour son avenir