Le PSG va faire signer «un robot»

Indéboulonnable cette saison dans le onze de départ de Luis Enrique, Warren Zaïre-Emery a une nouvelle fois justifié la confiance placée en lui par son entraîneur avec ses deux passes décisives face au Milan AC mercredi soir (3-0). Surnommé « le robot » par le vestiaire, le jeune milieu de terrain de 17 ans se dirige vers une prolongation de contrat.

Le PSG semble avoir formé un véritable joyau, un « diamant brut » comme Luis Enrique le révélait en début de saison lors d’un passage en conférence de presse de l’entraîneur du Paris Saint-Germain. « Zaïre-Emery, je l’adore, sans aucun doute, c’est un joueur incroyable. Il a 17 ans, il a tout pour devenir un des éléments les plus importants de l’effectif. C’est un joueur très travailleur, très technique. J’ai la chance d’avoir un diamant brut ».

Brillant face au Milan AC, Zaïre-Emery a délivré deux passes décisives

Constamment titularisé par Luis Enrique cette saison lorsqu’il était apte à jouer, Warren Zaïre-Emery avait été l’un des seuls Parisiens à être en vu en début du mois à l’occasion de la déroute du PSG sur la pelouse de Newcastle (4-1). Et lors de la réception du Milan AC ce mercredi, le jeune milieu de terrain de 17 ans a brillé en délivrant deux passes décisives : la première à Kylian Mbappé pour l’ouverture du score et la seconde à Kang-In Lee pour clore la partition parisienne (3-0).

Surnommé «le robot» par le vestiaire, Zaïre-Emery va prolonger au PSG