EXCLU - PSG : Aucun accord pour Zaïre-Emery !

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Ces dernières heures, notre confrère Fabrizio Romano indique que Warren Zaïre-Emery est sur le point de prolonger son contrat au PSG. Selon nos informations, si le dossier est en très bonne voie, aucun accord n’existe à ce jour.

« PSG : Zaïre-Emery, c’est pratiquement bouclé ! ». Sur notre site internet, le 27 août dernier, nous révélons que la pépite parisienne se dirige vers une prolongation de contrat. A l’époque, Luis Campos termine son mercato estival et a déjà posé les jalons d’un futur bail avec le milieu de terrain de 17 ans, étourdissant depuis son arrivée en équipe première, il y a un an : « Selon nos informations, le dossier est déjà bien avancé. Paris et les représentants du joueur ont déjà échangé à plusieurs reprises et sont pratiquement d’accord sur les bases du prochain contrat de Zaïre-Emery. le PSG a prévu de rencontrer les représentants de Warren Zaïre-Emery après le mercato estival, courant septembre. Les deux parties doivent affiner les derniers détails du prochain contrat du joueur, et notamment le nombre d’années à ajouter à son bail. Au passage, Paris va revaloriser très nettement le salaire du jeune français, qui prend une place de plus en plus importante dans l’effectif ».

EXCLU - Rothen : «Avec Perdu de vue, je veux remettre des anciens joueurs dans la lumière» https://t.co/dqXljbTwhU pic.twitter.com/v4cgsHdBVz — Exclu_Le10Sport (@le10sportexclu) September 27, 2023

Pas encore d’accord

Ces dernières heures, notre confrère Fabrizio Romano affirme que Warren Zaïre-Emery est sur le point de prolonger avec le PSG. Selon nos sources, si le dossier est effectivement bien engagé, conformément à ce que nous avons publié en exclusivité le 27 août dernier, aucune avancée notable n’est à déplorer pour le moment. Le PSG et son joyau n’ont, par exemple, pas encore d’accord sur la durée du nouveau contrat.

Zaïre-Emery va prolonger

Le dossier suit son cours. Piloté par Jorge Mendès, Warren Zaïre-Emery est confiant sur son avenir et souhaite vivement poursuivre avec le PSG. Optimisme partagé par les dirigeants parisiens. Il ne reste simplement qu’à trouve un terrain d’entente sur les modalités de ce contrat, avec un salaire revu à la hausse et une durée de contrat à définir. Sur le principe, les deux parties sont d’accord depuis cet été. Mais dans le détail, rien n’est encore acté. La nuance à son importance dans ce type de dossier.